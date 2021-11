A Revolução de 1932 na voz de César Ladeira

Você sabe porque nos desfiles da Revolução de 32 sempre toca a marcha Paris-Belfort ?

A escolha desta música não é por acaso e vem lá dos idos de 1932, pois servia de fundo musical para as narrativas sobre o combate que se imortalizariam através do brilhante radialista César Ladeira.

O radialista brasileiro César Ladeira em 1937.

Este ícone do rádio brasileiro foi um dos maiores nomes deste veículo de comunicação em todos os tempos. Com sua voz marcante ditou o tom do rádio por muitos e muitos anos.

Em 1931, foi contratado pela Rádio Record. Mal poderia imaginar que um ano depois, em 1932, iria ele se tornar a grande voz em prol da Revolução Constitucionalista.

Era uma época que não existia televisão e o rádio era o principal meio para levar as notícias do campo de batalha até a população.

A censura de Vargas dificultava muito, e Ladeira e seu chefe, Paulo Machado de Carvalho, driblavam como possível o governo central para assim poder levar através de sua voz marcante as notícias da revolução aos lares das famílias paulistas. Naquela época era comum que as famílias se reunissem ao redor do rádio para saber quais eram as últimas.

Suas narrações dramáticas e emocionantes à frente do microfone da Rádio Record fizeram que ele se tornasse “A Voz da Revolução de 1932”. E esta sua voz marcante foi além das fronteiras paulistas ecoando por todo o país. Quando a Revolução encerrou-se, por muito pouco não foi deportado.

Mesmo com o término da revolução e tendo se mudado para o Rio de Janeiro, César Ladeira – campinense de nascimento – não encerraria sua ligação com o ideal dos bravos heróis de 1932.

Em 1957, na ocasião da celebração dos 25 anos da Revolução Constitucionalista, o locutor lançaria um LP chamado: São Paulo de 32 – Pró Brasilia Fiant Eximia. Neste álbum totalmente narrado por ele, temos uma crônica de sua própria autoria chamada “25 anos depois” além de poemas de Guilherme de Almeida e Oliveira Ribeiro Neto. Imperdível. César Ladeira faleceu em 8 de setembro de 1969.

Abaixo você confere a capa e a contracapa do LP:

Em prol da memória paulista, estamos disponibilizando este rico material histórico para download. Ouça o álbum na íntegra clicando no vídeo logo abaixo. Divulgue entre seus amigos, parentes e conhecidos para que o ideal de 32 e a voz de César Ladeira continuem ativos no coração de todos os brasileiros.