A primeira Avenida Paulista

Quando pesquisamos mapas antigos de São Paulo nos deparamos com um grande número de ruas, praças e avenidas cujos nomes foram alterados pelas mais diferentes razões. São modificações geralmente propostas pela vereança da cidade, que costuma atender mais a anseios políticos e populistas do que motivações históricas.

Foi assim com a Rua do Imperador, Avenida das Águas Espraiadas, Avenida da Intendência, Praça Silva Telles só para citar alguns exemplos. Entretanto, o que poucos sabem é que a Avenida Paulista que conhecemos poderia ter sido outra, bem menor, se o projeto de um vereador tivesse sido levado à risca no já distante ano de 1886:

22/12/1886

O projeto de lei estabelecido pelo Comendador G. Franzen, vereador paulistano, estabelecia que uma pequena travessa, até então sem nome, que ligava as ruas Tamandaré e Vergueiro fosse batizada como Avenida Paulista. O projeto foi aprovado e ainda no mesmo ano de 1886 executado, com uma pequena alteração.

E esta modificação, ainda que sutil, permitiu que a charmosa avenida que conhecemos hoje tivesse o nome de Avenida Paulista. A administração municipal na época, batizou a travessa não como avenida mas de Rua Paulista, e assim ficou.

No mapa de 1895, a seta indica a localização da Rua Paulista

Observando com a nossa visão atual da cidade, realmente fica parecendo estranho nomear uma via tão pequena de avenida, mas aos olhos dos paulistanos daquela época, com uma cidade muito menor e propensa a se expandir, fazia todo o sentido.

Em 1891 a Avenida Paulista que conhecemos hoje foi então inaugurada e a cidade passou a ter o gentílico como nome de dois endereços em São Paulo e eles eram bastante próximos, como mostra o mapa a seguir:

Neste mapa de 1905 é possível observar tanto a rua como a avenida Paulista (no canto esquerdo).

Como teria sido o nome da nossa atual Avenida Paulista caso o projeto de lei de 1886 tivesse sido executado sem alterações e a tal rua batizada como Avenida Paulista ? Provavelmente nunca saberemos essa resposta.

O FIM DA RUA PAULISTA:

Você ai deve estar se perguntando: afinal que rua Paulista é esta que não encontro nos mapas mais recentes ? Bem a resposta é simples… ela existe até hoje mas com outro nome, e se você já foi ao bairro da Liberdade alguma vez possivelmente já passou por ela.

Em 1915 os vereadores Rocha Azevedo e Joaquim Marra propuseram um projeto de lei alterando o nome da rua Paulista para rua Castro Alves. A ideia era homenagear o poeta brasileiro falecido em 1871.

Correio Paulistano 16/06/1915

Aprovado o projeto de lei a rua teve sua nomenclatura alterada naquele mesmo ano desaparecendo para sempre de nossa história, sendo desconhecida até nós reencontrarmos aqui este fato. O poeta Castro Alves é merecedor de uma rua em sua homenagem, mas poderia ter sido colocado seu nome em uma nova via da cidade ou em uma das inúmeras ruas paulistanas que naquela época sequer tinham nome e eram identificadas apenas por números.

Nota-se que não é de hoje a vontade de vereadores em apagar a história paulistana a seu bel prazer. Seja por capricho, ego, populismo ou até razões nobres, a história antiga de São Paulo desaparece pelas mãos e canetas daqueles que deveriam protegê-la.

No mapa de 1916, ano seguinte a alteração, a rua Paulista já não constava mais no mapa.

Alguma alteração de nome de rua, avenida ou praça incomodou você ? Diga qual foi nos comentários.