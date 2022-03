A cratera “fechada” da Rua Cachoeira

A região aqui onde está o Instituto São Paulo Antiga é quase totalmente abandonada quando o assunto é zeladoria urbana e ações da Subprefeitura local, no caso a da Mooca.

A impressão de quem mora por aqui é que a sub despreza a região em detrimento de outros locais pois por aqui não é raro encontrar diariamente pilhas e pilhas de lixo (cujo descarte sabemos que não é culpa do poder público), ruas repleta de buracos e crateras perigosas (alguns deles já alertados para a mesma subprefeitura cerca de 1 ano atrás), carros abandonados pelas ruas, além de obras que parecem irregulares pelo tamanho da construção comparada com o tamanho do terreno disponível.

Lixo no ponto de ônibus é corriqueiro na Rua Cachoeira (clique para ampliar)

Essa sensação de região largada ao Deus-dará é compartilhada por muitos moradores, comerciantes e empresários da região que há tempos acreditam que passou da hora de desmembrar a subprefeitura da Mooca, deixando Pari e Belém separados.

Aqui onde está o nosso instituto, na Rua Cachoeira, há um buraco que devido a total ausência de manutenção transformou-se em uma cratera perigosa. Esse buraco está a céu aberto, pasmem, desde dezembro de 2021, ou seja, há pelo menos 3 meses e meio.

Ao menos dois acidentes já aconteceram graças ao buraco, sendo que num deles um entregador de comida voou de sua moto e precisou ser socorrido.

Pois em 15 de fevereiro, após contatarmos diretamente a subprefeitura, recebemos um protocolo da mesma e a promessa de solução deste grave problema. Em 10 de março, 25 dias depois da abertura do protocolo resolvemos conferir a situação do buraco (que segue lá) junto à prefeitura e, adivinhem ? Eles informam que a solicitação foi realizada, ou seja, o buraco foi tampado.

Mas será que foi mesmo ? Veja ai:

Foto: Heloisa Madela / Instituto São Paulo Antiga

Quem olha a foto acima pode até pensar que o buraco é raso, mas é só aparência. Ele tem aproximadamente 30 centímetros de profundidade e está cheio ode entulho e madeira jogado por moradores do entorno para evitar novos acidentes graves. Mesmo assim, o tamanho e a profundidade restantes são mais que suficientes para causar um belo dano em veículos.

Agora a pergunta que não quer calar é: Como eles dizem que o trabalho foi concluído se sequer foram até o local ? O buraco segue aberto do mesmo jeito de sempre. Quem tampa os buracos ? É a própria subprefeitura ou uma empresa terceirizada ? Alguém recebeu por isso ? E o subprefeito, será que conhece a região ? Nós aqui temos dúvidas !

O protocolo consta como executado e finalizado

São perguntas que a subprefeitura da Mooca e o Sr. Antão, subprefeito, precisam responder urgente aos cidadãos moradores e trabalhadores da Rua Cachoeira. No aguardo!

Assistam ao vídeo que gravamos diante do buraco: