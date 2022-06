1 milhão de Reais para a “cultura forrozeira” em São Paulo

Que a Prefeitura de São Paulo e sua Secretaria Municipal de Cultura debocham do paulistano isso não é novidade. Mas desde o ano passado a citada secretaria vem sendo tocada por alguém que não é da área, na esteira de nomeações políticas que o atual prefeito vem fazendo, numa espécie de loteamento de importantes cargos do poder da capital paulista.

A bola da vez, que vem causando indignação de munícipes, é um edital que, pasmem, está em sua terceira edição e que visa o fomento ao forró na cidade de São Paulo ou, nas palavras do próprio documento veiculado pela imprensa “linguagem forrozeira”. O edital abaixo não deixa dúvidas e causa espanto pelo valor alto em um momento totalmente inapropriado: R$1 milhão de Reais.

Em que fique claro que este instituto nada tem contrário ao forró, não cabe neste momento tão crítico destinar um valor tão alto para a promoção e divulgação de uma atividade cultural que não tem nada a ver com a cultura paulistana. A atitude, que soa eleitoreira, contribui para um processo de apagamento da cultura dos paulistas e paulistanos. Você se lembra quando a Secretaria Municipal de Cultura fez algum movimento, evento ou iniciativa em prol da cultura da terra, ou seja, dos paulistanos ? Pode procurar que não encontrará.

Esse ano a prefeitura já gastou, através da mesma Secretaria de Cultura, um valor considerável para a Virada Cultural, que é uma gama de shows e zero de cultural. O valor ? R$20 milhões, para bandas e cantores como Barões da Pisadinha, Ludmilla, Gloria Grove entre outros.

No vídeo abaixo nosso editor, Douglas Nascimento, analisa o absurdo do Milhão para o Forró e comenta o quão nossa secretaria de cultura está cada vez menos conectada com os cidadãos de sua cidade.