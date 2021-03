Crédito: Miray Bostancı / Pexels

Manter as memórias vivas é a principal função da fotografia. Porém, com o passar dos anos, é comum que as fotos percam cor e nitidez. Saber como conservar suas fotos antigas é a melhor forma de deixar esses registros seguros para sempre.

Esses cuidados devem ser tomados tanto para aquelas fotos de décadas atrás, que são passadas de geração para geração, quanto para as fotos mais novas.

Isso porque, ainda que a tecnologia tenha evoluído nas impressões fotográficas, a falta de cuidados básicos com as fotos faz com que os registros se deteriorem rapidamente.

E, certamente, você não vai querer notar que perdeu fotos importantes, somente quando for tarde demais.

Veja como conservar suas fotos antigas, a seguir:

GUARDE EM UM LOCAL ADEQUADO

Nem sempre as pessoas acomodam suas fotos antigas em lugares ideais para a conservação. Não é incomum ouvir alguém falar que deixa os registros em caixas, no sótão ou mesmo na garagem.

Se esse for seu caso, saiba que é impossível conservar suas fotos antigas nesses lugares, já que a umidade e a variação de temperatura, danificam a qualidade dos registros.

Para dar mais vida às suas fotografias, escolha um local fresco e seco, sem variação na temperatura, como um armário na sala ou prateleiras no quarto (desde que não tenham exposição direta ao Sol).

MANTENHA CÓPIAS DIGITAIS

Por mais que você tome cuidados com as fotos antigas, uma forma de garantir que você terá acesso aos registros no futuro é com cópias digitais.

Nesse caso, é possível escanear as fotografias (já existem scanners com alta resolução) ou utilizar uma câmera de qualidade para tirar “foto da foto”.

Com esses arquivos digitais, você pode criar uma pasta no disco rígido do computador, no HD externo ou mesmo em um pen drive.

Como os discos rígidos também podem sofrer degradação, seja por uma falha no funcionamento ou por um erro de exclusão de arquivos, você pode precisar de um programa para recuperar arquivos deletados do HD.

O Recoverit é uma ótima opção, já que consegue reconhecer mais de mil tipos de formatos de arquivo e pode ser utilizado em dispositivos que vão do disco rígido ao cartão SD.

O uso é simples: basta identificar o dispositivo a ser verificado no Recoverit, para que o programa faça uma análise e apresente uma lista com os arquivos deletados. Assim, é só selecionar os itens e salvá-los em uma nova pasta.

Com cópias digitais e um software capaz de resgatar dados, se necessário, seus registros não correm riscos de serem perdidos.

CUIDADO NO MANUSEIO DAS FOTOGRAFIAS

Lembra que antigamente era quase proibido colocar o dedo no meio da fotografia? Por mais que esse pareça ser um cuidado exagerado, ele faz todo sentido e deve continuar a ser praticado.

Ao manusear as fotografias impressas, é importante que você evite pegar nas fotos além das bordas, mesmo nas impressões foscas.

Isso porque todos nós produzimos óleo natural nas nossas mãos, o que pode deteriorar a fotografia. Quem tem a pele oleosa tem ainda mais óleo para passar para as fotos.

Outra forma de conservar suas fotos antigas é evitar consumir bebida ou comida enquanto manuseia as lembranças. Acidentes são fáceis de acontecer e você não vai querer perder esses registros por um descuido.

TENHA ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS

Por fim, um último cuidado para conservar suas fotos antigas é utilizar álbuns para acomodá-las.

Os álbuns são ótimas formas de proteger as fotos e ajudam a combinar lembranças, como se cada álbum fosse um livro que contasse uma história.

Se você optar por álbuns sem locais plásticos para inserir as fotos, lembre-se apenas de evitar que uma fotografia fique de frente para a outra, para que elas não fiquem coladas.

Crédito: Dominika Roseclay / Pexels

LEMBRANÇAS PARA A VIDA

A tecnologia da fotografia evoluiu muito nos últimos anos. Hoje, uma pessoa pode comprar uma impressora caseira, com qualidade fotográfica, para imprimir seus registros com a promessa de durabilidade de 100 anos.

Ainda assim, essa tecnologia tem um tempo até ser uma realidade para todas as pessoas. Por isso, saber como conservar suas fotos antigas, especialmente aquelas que já estão impressas há muitos anos, é fundamental.

Ao tomar certos cuidados, você garante que terá memórias vivas sempre que a saudade do passado apertar. Uma viagem no tempo que só a foto é capaz de oferecer.