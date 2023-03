Viajar para São Paulo é sempre uma boa ideia, mas para onde ir?

Se você quer conhecer São Paulo e quer algumas ideias para saber onde ir, nós o ajudaremos com algumas sugestões. Lembre-se que sem importar onde você estiver, sempre pode desfrutar das suas apostas na https://20bet.com/br.

Parque do Ibirapuera

Este grande espaço verde, conhecido localmente como Parque do Ibirapuera, oferece uma dose de natureza em meio aos arranha-céus gigantescos de São Paulo. É um parque público desde os anos 50 e possui trilhas para caminhada e ciclismo para o ar fresco e esportes durante a sua visita. O Parque do Ibirapuera parece um oásis na cidade e é perfeito para relaxar se você conseguir lidar com as pequenas multidões no fim de semana. Se você estiver viajando pela cidade em transporte público, você pode descer nas paradas de Brigadeiro ou Paraíso para visitar este parque icônico e pegar comida ou almoço dos vendedores.

Mercado Municipal de São Paulo

São Paulo tem um mercado animado e interessante vendendo muitos produtos frescos, carnes e artesãos locais conhecidos como Mercadao. Este mercado foi aberto na década de 1930 e tem centenas de barracas vendendo comidas e iguarias deliciosas. Além disso, o prédio do mercado é decorado com belos vitrais. Este mercado é muito movimentado nos fins de semana, portanto, planeje para várias multidões e longas filas. Ou você pode visitar nos dias de semana para uma atmosfera mais tranquila. Não deixe de comer um dos famosos sanduíches de feijão pelo qual o mercado é famoso quando você entrar. Você pode descer do metrô na estação de São Bento e caminhar aproximadamente 800 metros até o mercado.

Pinacoteca do Estado de São Paulo

Este é um museu de arte em São Paulo que abriga muitas obras de arte brasileira do século XIX. O museu foi fundado em 1905 e abriga milhares de pinturas, esboços e esculturas. Se você está procurando uma maneira relaxante de passar um dia em São Paulo, planeje uma viagem a este museu e depois almoce ou tome um cappuccino no refeitório com vista para o jardim. O museu está aberto de quarta-feira a segunda-feira das 10:00 às 17:30. Os visitantes podem aproveitar o estacionamento gratuito e um bicicletário.

Museu de Arte de São Paulo

Outro endereço artístico que vale a pena visitar é o Museu de Arte de São Paulo, localizado na Avenida Paulista. Este é um museu onde você pode ver o trabalho de artistas estrangeiros e ver uma grande coleção de arte ocidental. Este museu, também conhecido como MASP, está aberto desde 1968 e inclui Picasso, Renoir, Van Gogh e muitos outros artistas famosos. Há milhares de obras de arte, assim como exposições temporárias, apresentações musicais e uma série de performances.

O Distrito da Liberdade

Outra área que vale a pena visitar é a Liberdade, uma área japonesa que vende souvenirs e comidas deliciosas de diferentes partes da Ásia. Pode surpreender a alguns recém-chegados que o Brasil seja o lar de um número significativo de japoneses e que muitos imigrantes japoneses vivam nesta área de São Paulo. Não deixe de experimentar os restaurantes locais de ramen e sushi, experimentar o zen do jardim oriental e talvez até subir ao palco para cantar uma canção no bar do karaoke.