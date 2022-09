Uma breve história do poker no Brasil e onde jogar em São Paulo

Entre os anos de 1930 e 1940, o Brasil vivia uma fase extremamente positiva para os cassinos. Na época, mais de 70 estabelecimentos de apostas operavam no país. Mas essa era de ouro, infelizmente, não durou muito.

A última ‘cartada’, aquela que levou os cassinos do Brasil para a ilegalidade, proibindo qualquer ação no sentido do jogo, foi o decreto do Presidente da República na época, Eurico Gaspar Dutra, em 1946.

Atualmente, os casinos continuam ilegais no Brasil, mas o poker, em contrapartida, é classificado como um esporte da mente, um jogo de habilidade que não depende da sorte, por isso não é proibido jogar.

O poker, principalmente na modalidade online, é imensamente popular no Brasil e para jogar, basta você instalar um aplicativo ou jogar em plataformas online. Entre as diversas possibilidades online destacamos a 888 Poker que permite jogar totalmente em portuguesas várias versoes do poker e ainda disponibiliza tudo o que necessita saber para ficar a conhecer e aprender a jogar corretamente tudo sobre jogos de poker.

A internet possibilita jogos de poker online no seu computador ou no seu smartphone de onde estiver, com jogadores do mundo todo, e não importa a hora do dia ou da noite.

A ascensão do poker no Brasil

A história do poker no Brasil surge com grande ênfase entre os anos de 2004 e 2005. Um pequeno número de jogadores brasileiros quiseram idealizar uma competição e acabaram criando o Circuito Paulista de Poker.

Entre os predecessores, estavam Léo Bello, Leandro “Brasa” Pimentel, Igor Federal e o DC. Outro grande destaque foi (e continua sendo) André Akkari na popularização do poker, principalmente após faturar o famoso bracelete de ouro no World Series of Poker (WSOP).

O Campeonato Brasileiro de Poker, o BSOP chegou logo em seguida, em 2006, como um torneio inédito no Brasil: uma competição com formato deep stack, de blinds maiores, e buy-ins com mais de R$1.000.

Além de qualquer coisa, o propósito inicial era ser uma competição itinerante, passando pelos melhores destinos turísticos do Brasil e possibilitando aos jogadores de diferentes regiões uma experiência única.

Na sua primeira temporada, o BSOP teve aproximadamente 60 integrantes por fase do torneio e, ao fim da temporada, Leandro Brasa foi o vencedor, como o primeiro Campeão brasileiro da história do poker no Brasil.No ano de 2010, o poker obteve uma grande conquista. A International Mind Sports Association qualificou o poker como um esporte mental, ficando na mesma categoria de jogos como o xadrez, bridge, damas e Go.

Melhores lugares para jogar poker em São Paulo

Embora às vezes São Paulo seja vista como uma breve parada em sua rota para visitar o resto do Brasil, há vários motivos para incluir a cidade em sua programação de viagem. As diversas culturas e a animada vida noturna fazem de São Paulo uma das cidades mais divertidas do continente.

A cidade tem uma história rica e é um verdadeiro paraíso turístico. No entanto, a maioria das pessoas não sabe que pode desfrutar de jogos de poker em alguns dos melhores clubes do país. Então, se você está pronto para um pouco de ação no poker, não perca os lugares abaixo em sua viagem a São Paulo.

1 – Nuts Club PPPOKER – “O primeiro e maior clube online de São Paulo.”

O Nuts Club PPPOKER é um dos melhores clubes de poker de São Paulo, com torneios únicos e várias mesas de jogo. Você terá excelentes momentos e além de tudo, ainda poderá desfrutar de comidas deliciosas com seus amigos. O serviço é agradável e o ambiente é tranquilo.

Todos os dias, há competições à tarde e à noite na casa. Além disso, o clube oferece aulas de poker para iniciantes, intermediários e jogadores experientes. Ele também tem uma pequena loja que vende várias mercadorias relacionadas ao poker para você levar para casa como lembrança.

2 – Clube de Poker KS

O KS Poker Club está comprometido com a prática e promoção do Texas Hold’em como um jogo mental. Com um espaço criativo, confortável e agradável, além de uma ótima localização, o KS Poker Club oferece uma nova opção de lazer e lugar para se divertir no nobre e tradicional bairro da Mooca, em São Paulo.

Algumas de suas principais instalações incluem serviço de bar, área de espera e descanso, ambiente climatizado, wi-fi e câmeras de segurança. Tudo para proporcionar conforto, comodidade e segurança ao público enquanto os jogadores curtem suas partidas de poker.

3 – Guerra Poker Club

O Guerra Poker Club foi fundado para reunir os entusiastas do poker em um ambiente agradável para relaxar e jogar. O clube tem uma sala de poker “Prime Blue Label” única e exclusiva, designada para jogar com conforto e concentração.

Além das mesas de poker, o clube possui restaurante, Pub, loja, barbearia, academia e uma área separada para jogos em casa. A agradável experiência que você terá no Guerra Poker Club fará com que você considere adicionar um dia extra à sua viagem.

4 – Clube H2

O Club H2 é um destino exclusivo para jogos de poker e hospeda torneios diários e semanais. Você pode acessar o clube a qualquer hora a partir das 14h e ter a chance de aproveitar as muitas mesas disponíveis e variações de poker como Texas Hold’em e Caribbean Stud.

São Paulo oferece uma variedade de excelentes restaurantes japoneses, e o H2 não é exceção. O clube serve uma variedade de aperitivos e bebidas, mas o H2 Sushi Bar é inquestionavelmente a peça central da culinária do clube que você deve experimentar para oferecer uma iguaria às suas papilas gustativas. Você merece esse agrado!

5 – MAXX Poker Club

O Maxx Poker Club é considerado o maior clube de poker da América Latina com uma das melhores estruturas de jogo de toda a cidade de São Paulo. O atendimento é de primeira qualidade e o seu restaurante é conhecido por proporcionar deliciosas refeições. O clube também é famoso por ter um ambiente seguro e tranquilo. Também tem estacionamento com manobristas, proporcionando uma maior comodidade.

6 – Poker Raiz Club

Este Clube de Poker é tradicional em São Paulo, suas raízes são da velha guarda, ou seja, com administradores que amam este esporte fantástico. O Clube está renovado, lindo, agradável, aconchegante e com um super atendimento cortês, educado e com um restaurante excelente. Além de tudo, os preços são perfeitos para todos os bolsos.

O Poker Raiz Club tem 5 estrelas em avaliações no Google e fica aberto nas 24 horas do dia, considerado pelos jogadores o melhor clube de poker de São Paulo. É um espaço para os amantes do Poker. Com clima intimista, ótimo ambiente e cardápio, o clube possibilita aos seus clientes unir a paixão pelo Poker ao clima descontraído de amizade e confraternização.

7 – Moema Poker

Outro clube de poker com 5 estrelas no Google com atendimento excelente. Está localizado na Zonal sul de São Paulo e proporciona os melhores torneios, promoções e bônus. Vale conhecer!

Desfrute de poker, iguarias e vistas fantásticas em São Paulo!

São Paulo é um caldeirão diversificado de pessoas, resultando em uma cultura rica e multifacetada. É muito fácil se locomover em São Paulo, graças aos táxis e ao metrô. Isso é bom, porque não só a metrópole é uma das maiores do mundo, mas também há muito para ver.Se você gosta de jogar poker, e está em SP, não precisa se preocupar em perder seu jogo favorito. Em vez disso, visite qualquer um dos clubes mencionados acima e aproveite o jogo e a fascinante cultura paulistana! E lembre que também pode jogar online, sempre que quiser e de onde estiver.