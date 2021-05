Em meados dos anos 1990 e nos primeiros anos da década de 2000 a Varig estendeu suas atuações para o setor de hotelaria, com a rede Tropical Hotéis do Brasil, com unidades espalhadas por todo o país em cidades como São Paulo, Salvador, Manaus, João Pessoa, Foz do Iguaçu etc.

Exatamente no ano 2000 a empresa iniciou a construção de um grande hotel na região central de Guarulhos, bem próximo à Rodovia Presidente Dutra, em um local estratégico com a presença de outras redes de hotéis e também com ótima proximidade ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica.

A intenção da Varig era inaugurar esta unidade já no ano de 2002, entretanto a crise que abateu a empresa e a levaria à derrocada interrompeu o projeto com o edifício já praticamente concluído em sua parte estrutural, restando a parte de acabamento.

E neste estado da foto abaixo ele se encontra de 2002 até os dias atuais:

Com um total de 19 andares, sendo 5 deles destinados à garagens, o edifício que abrigaria o hotel além de paralisado faz parte de um grande imbróglio judicial por conta da falência da Varig. Esta batalha judicial levou o prédio a esperar estes longos anos, quase duas décadas, por uma definição.

De acordo com nossas fontes e também com o que foi publicado pelo jornalista guarulhense Pedro Notaro, o edifício foi finalmente vendido e será finalizado. Após sua conclusão o espaço abrigará um hospital particular cujo nome ainda não foi divulgado.

Uma ótima notícia para os guarulhenses que por duas décadas observam esse horrendo esqueleto bem na entrada principal da cidade. Atualizaremos o artigo conforme formos recebendo novas informarções.

