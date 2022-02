Sobrado – Rua Atlântica

Alguns bairros paulistanos são bem difíceis para podermos publicar fotografia de casas. Especialmente quando se trata de Pacaembu e dos chamados “bairros jardins”, ou seja, Jardim América, Europa e Brasil. Isso se deve pelo fato de serem regiões de alto padrão, onde as casas ficam na maioria das vezes escondidas atrás de muros altos.

Contudo vez por outra conseguimos registrar algumas. Desta vez é o caso deste belo sobrado antigo localizado no número 120 da Rua Atlântica, Jardim América. As fotografias são do estimado Andrea Matarazzo.

Trata-se de uma simpática residência antiga com uma arquitetura muito peculiar, que muito lembra as casas dos Estados Unidos. O próprio Andrea Matarazzo comenta que parece com aquelas casas de Nova Orleans, só que numa versão com muro – adaptada pro nível de violência urbana do Brasil.