Sobrado – Rua Silveira Campos

Passeando pelo Cambuci tive a grata surpresa de entrar na interessante Rua Silveira Campos, uma via deste bairro, de mão única, cheia de construções antigas interessantes. Uma delas, que avaliei ser a mais bela todas é esta a seguir:

Localizado no número 142, este sobrado construído na primeira metade do século 20 chama a atenção pelo incrível número de detalhes de sua arquitetura, algo não tão comum de se encontrar nesta região do Cambuci. Mesmo sendo igualmente belos, seus vizinhos não chegam perto no nível de rebuscamento deste.

Percebe-se que apenas duas coisas não são mais originais do imóvel: o piso da calçada e a garagem de automóveis. Aliás, observando vizinhos próximos, é bem possível que originalmente sequer tivesse uma garagem ali e com o passar dos anos a necessidade fez com que se abrisse o vão para os carros. Não é comum esse tipo de garagem em construções contemporâneas a esta. De qualquer maneira é perceptível que o portão de madeira é bem mais recente que as demais portas e portões.

Para adentrar na residência você passa por um belo portão de ferro adornado com uma flor de lis ao centro, a partir dai você segue por uma curta, porém íngreme, escada de mármore até chegar na varanda de casa. Não sem antes passar por duas belas estatuetas de gárgulas que margeiam a escadaria.

A fachada superior é adornada por diferentes tipos de balaústres todos ricamente detalhados, além de colunas nas extremidades mais proeminentes do sobrado. Realmente tudo muito bonito.

Se faz necessário um amplo serviço de restauro pela fachada pois esta construção, sem dúvida alguma, merece. É importante salientar que todos os detalhes, adornos e materiais originais se fazem presente na residência o que já é um facilitador para a restauração. Adoraria vê-la em sua plenitude.

Veja mais fotos (clique para ampliar):