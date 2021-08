São Paulo Antiga reinicia ciclo de ‘lives’

O São Paulo Antiga retoma nesta segunda-feira, 30 de agosto, as lives com entrevistados a partir do perfil da instituição no Instagram. Ano passado as transmissões ao vivo trouxeram importantes discussões e debates aos leitores e seguidores como com os então candidatos à Prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos e Andrea Matarazzo além de outros convidados.

Neste novo ciclo de lives o foco será a Cidade de São Paulo em diversos aspectos. Nesta segunda-feira a entrevistada será Larissa Resende do Redescubra SP, entidade dedicada a passeios turísticos e culturais.

Já na terça-feira, 31 de agosto, entrevistaremos Nani Rezende do perfil @necrotur do Instagram, dedicado a destrinchar curiosidades e histórias dos cemitérios de São Paulo e que é referência em arte tumular tanto naquela rede social quanto no TikTok.

Por fim, a última live desta semana, é com a jornalista Elizabeth Florido. Mestre em Patrimônio Cultural pela Universidade São Judas, Florido vai conversar com nosso editor, Douglas Nascimento, sobre os 465 anos da Mooca, abordando suas curiosidades e peculiaridades.

As lives começam sempre as 19:00h e tem duração de 50 minutos. Para acompanhar basta acessar o perfil @saopauloantiga no Instagram no horário marcado e clicar em ao vivo quando o ícone do São Paulo Antiga surgir com esta opção.

Abaixo os flyers virtuais das lives desta semana: