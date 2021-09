Caminhada Cultural – Belenzinho e V. Maria Zélia

Que tal conhecer de perto aquela que é a mais interessante vila operária de São Paulo e, de quebra, também explorar o bairro onde ela está localizada ?

Neste próximo domingo, 3 de outubro, à partir das 9 horas da manhã, o Instituto São Paulo Antiga em parceria com a agência de turismo Redescubra SP, irá realizar a caminhada cultural ´Belenzinho & Vila Maria Zélia´.

Nosso passeio se iniciará na Vila Maria Zélia, vila operária construída pelo industrial Jorge Street para abrigar funcionários da Fábrica de Tecidos da Juta, e se estenderá pelas ruas próximas como Cachoeira, Joaquim Carlos, Behring, Rio Bonito, Fernão de Magalhães e Bresser, onde iremos conhecer algumas das importantes construções antigas do bairro e conhecer seu passado fabril, casas e igrejas da região.

A caminhada também irá passar pela sede do Instituto São Paulo Antiga, recém inaugurado, onde os participantes irão conhecer o espaço e desfrutar de um coffee break já incluso nos custos do passeio.

Este é o primeiro passeio de muitos que virão em parceria com o Redescubra SP.

Para participar, basta fazer sua inscrição pela plataforma Sympla. As vagas são limitadas.

Inscreva-se, CLICANDO AQUI

SERVIÇO:



Caminhada Cultural – Belenzinho & Vila Maria Zélia*¹

Data: 3/10/2021 – às 09:00h

Valor: R$ 50,00 por pessoa (à vista) ou R$ 55,00 no cartão de crédito

O pagamento pode ser feito via PIX ou transferência bancária, entrar em contato via WhatsApp (11) 98742-6977

Previsão do tempo para 03/10: Mín. 17ºC e Máx. 26°C (Sem previsão de chuva. Fonte: Climatempo)



*¹ A chegada ao local de início do tour é por conta do participante.

ORIENTAÇÕES SOBRE OS PROTOCOLOS – COVID 19 :

– Antes de iniciarmos o tour, todos os participantes terão a temperatura aferida.

– O uso de máscara é obrigatório durante todo o roteiro.

– Oferecemos álcool em gel para todos os participantes.

– Durante o tour, será obrigatório que os participantes mantenham um distanciamento de segurança.