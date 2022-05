Jardim Santa Rosa (Vila Holandesa)

Convido os leitores da São Paulo Antiga a lerem o primeiro artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo, onde conta a interessante história do Jardim Santa Rosa, popularmente conhecida como Vila Holandesa, localizada na Rua Marechal Hermes da Fonseca, no bairro de Santana.

https://www1.folha.uol.com.br/blogs/sao-paulo-antiga/2022/05/conheca-a-historia-da-vila-holandesa-em-santana-um-curioso-patrimonio-historico-paulistano.shtml

