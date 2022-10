Como monitorar o conteúdo que seu filho vê online

A internet é uma ferramenta presente no dia-a-dia de todos! É com ela que conseguimos trabalhar, conhecer pessoas novas, nos divertir e fazer muitas outras coisas, principalmente em tempos como esse que o mundo está vivendo. No entanto, como tudo na vida, ela também tem seu lado ruim e por isso mesmo é preciso ter cuidado para não cair em ciladas, e olhe que não são poucas.

Quando se trata de crianças, e até mesmo adolescentes, navegando no mundo virtual, o cuidado precisa ser redobrado, já que ninguém sabe quem estar do outro lado da tela e nem muitos menos quais suas reais intenções. Com a ajuda de uma ferramenta online e bastante intuitiva, a difícil tarefa de monitorar o conteúdo que seu filho vê no Instagram se torna bem mais simples.

O aplicativo para espionar Instagram é o Localize.mobi. Com essa ferramenta magnifica você poderá acompanhar a rotina de seu filho na rede social mais badalada do momento evitando assim que sua criança ou adolescente não seja a próxima vítima de criminosos que vivem à espera do que eles julgam como sendo “presas fáceis” para cometerem seus crimes.

Usando a ferramenta Localize.mobi, que é um aplicativo leve e compatível com os sistemas operacionais IOS e Android OS 4.0+, você vai conseguir visualizar em tempo real todas as mensagens enviadas e recebidas pelo direct além de monitorar de forma bem clara os links e textos compartilhados pela rede social. Na versão Premium você terá acesso a todas as funções mais avançadas da ferramenta incluindo encontrar localização do celular por número.

Usar o aplicativo é muito fácil e sem burocracia! Primeiro você precisa acessar o site oficial da ferramenta na internet, clicar na opção “Comprar Agora Mesmo” e escolher a opção Premium. Depois você deve preencher o formulário com as informações corretas acerca do pagamento e enviar seu pedido para aprovação. Assim que o pagamento for confirmado você receberá um e-mail com instruções detalhadas.

O segundo passo é ainda mais rápido e simples. Você só vai precisar instalar e configurar o aplicativo em seu dispositivo de preferência. Caso você sinta alguma dificuldade na hora de instalação e/ou configuração não precisa se preocupar, pois o Localize.mobi conta com uma central de Suporte ao Cliente com atendimento 24 horas por dia, 07 dias por semana.

Normalmente, a maioria das pessoas conseguem concluir o processo de instalação em cerca de 5 minutos, já que tudo é muito simples. Depois disso o aplicativo estará pronto para ser usado em seu dispositivo. Mas é bom lembrar que para desfrutar do máximo das funções do Localize.mobi, seu dispositivo deve ter sofrido o processo de jailbreak ou root.

Como diz o ditado: prevenção é o melhor remédio. Então não deixe para depois e comece a cuidar da segurança de seus filhos o quantos antes. O Localize.mobi é a ferramenta ideal para você acompanhar o comportamento de suas crianças no Instagram para que você possa agir o mais rápido possível, quando sentir a aproximação do perigo. Cuidado nunca é de mais.