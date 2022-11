São Paulo – Clubes de futebol, estádios e história do esporte na região!

A chegada do futebol em São Paulo e o surgimento do Campeonato Paulista

As discussões sobre as origens desse esporte em São Paulo são diversas. No entanto, acredita-se que o futebol – conhecido como paixão nacional – chegou ao Brasil no distante ano de 1894, mais precisamente na cidade de São Paulo, quando Charles William Miller (1874-1953), filho de pai escocês e uniformes, duas bolas, uma bomba de ar e um livro das regras do esporte.

Na foto, escrete paulista (APEA) de 1922 (clique para ampliar)

Logo após sua chegada ao Brasil, Charles Miller associou-se ao São Paulo Atheltic Club, sempre incentivando a prática do esporte entre os associados! O tempo foi passando e, em 1901, com algumas partidas amistosas realizadas, os principais entusiastas do futebol se reuniram para fundar a primeira liga oficial do esporte e, já no ano seguinte, 1902, dar início ao Campeonato Paulista de Futebol.

Na ocasião, também foram definidos os locais onde os jogos aconteceriam: Velódromo Paulistano, Campo da Consolação e Parque Antárctica. Havia apenas 10 (dez) equipes disputando o título, sendo que nenhuma delas era de fora da capital. Atualmente, o Campeonato Paulista já conta com 4 (quatro) divisões profissionais, com 16 (dezesseis) times e a chamada Segunda Divisão com até 48 (quarenta e oito) times.

Clubes campeões do Campeonato Paulista

De lá pra cá vários times foram surgindo no Estado de São Paulo e, no Campeonato Paulista, o Corinthians sagrou-se campeão 30 (trinta) vezes, sendo o clube que mais títulos possui; o Palmeiras e o Santos venceram 22 (vinte e duas) vezes, o São Paulo ganhou 22 (vinte e duas) vezes, o Portuguesa saiu vitorioso por 3 (três) vezes, o Ituano 2 (duas) e o São Caetano, o Bragantino e o Inter de Limeira apenas 1 (uma) vez.

Partida entre paulista e mineiros, década de 1920 (clique para ampliar)

A inserção do futebol ao cotidiano paulistano

Os principais motivos de conflito no futebol paulista foram as questões sociais e raciais, especialmente porque a São Paulo do início do século XX era uma cidade em pleno desenvolvimento, cuja riqueza provinha – em sua maioria – das plantações de café. Nesse passo, a capital se movimentava criando opções de lazer no estilo europeu, até que o futebol passou a ser aceito para nunca mais sair de cena, ainda que num primeiro momento fosse mais praticado pela elite.

O que mais importa, contudo, é como o futebol se desenvolveu rapidamente e passou a integrar o cotidiano paulistano, independentemente da classe social.

São Paulo X Fluminense

Recentemente o clássico São Paulo x Fluminense terminou com a vitória do Fluminense por 3 X 1. Mas o que dizer desses dois times de destaque no cenário nacional?

O São Paulo Futebol Clube, fenômeno do esporte brasileiro, é o clube que tem mais títulos nos principais torneios de futebol internacional disputados por clubes nacionais. São eles: Copa Sul-Americana (um título), Copa Libertadores da América (três títulos), Copa Intercontinental (dois títulos) e Copa do Mundo de Clubes da FIFA (um título). No que diz respeito aos títulos nacionais e internacionais, em sua junção, o São Paulo figura como o terceiro maior campeão do Brasil, com 18 (dezoito) conquistas.

Já o Fluminense Football Club é uma agremiação poliesportiva e cultural sediada no bairro de Laranjeiras, na capital carioca. Foi fundado em 1902 e tem em suas cores o encarnado, branco e verde, sendo conhecido também pelas três estrelas que tem acima do escudo, as quais simbolizam os três tricampeonatos cariocas conquistados (1917/1918/1919, 1936/1937/1938 e 1983/1984/1985), não incluindo o conquistado no tetracampeonato (1906/1907/1908/1909). Quanto aos títulos nacionais, é um dos clubes mais vitoriosos do Brasil, sendo o terceiro maior campeão internacional do país.