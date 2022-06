Conforme nossa promessa em um texto recente, vamos começar a apresentar em vídeo os livros que utilizamos no São Paulo Antiga para desenvolver as nossas pesquisas. Para começar, vamos com aquele que é o mais significativo de todos principalmente pelo seu imenso acervo iconográfico da cidade. Trata-se do livro “O Estado de São Paulo” publicado no já distante ano de 1918.

Assista ao vídeo e compartilhe!