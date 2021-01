O ano de 2021 começou com uma notícia triste especialmente para os amantes da fabricante de veículos Ford. A empresa estadunidense anunciou em 11 de janeiro que irá encerrar suas atividades produtivas no Brasil.

O fato não é desagradável apenas para os fãs da marca, pois com o fechamento das fábricas brasileiras e mudanças nas operações da América Latina, cerca de 5000 pessoas serão demitidas tanto em nosso país quanto na vizinha Argentina.

O curioso é que a Ford não faz muito tempo completou um século de atividades no Brasil, cujas operações se iniciaram já no distante ano de 1919 em um pequeno armazém industrial do centro de São Paulo, no bairro de Santa Ifigênia.

Em uma cidade que constantemente derruba suas construções para erguer novas, será que este imóvel ainda existe ? A resposta felizmente é: SIM.

Localizado no número 452 da Rua Florêncio de Abreu esta construção da fotografia acima abrigou a primeira unidade de montagem da Ford no Brasil. No galpão de dois andares montavam-se os carros Ford Modelo T e caminhões Ford Modelo TT que vinham desmontados para o país.

A Ford vinha de encontro a sua famosa concorrente estadunidense General Motors, que por aqui era conhecida à época como “Cia. Geral de Motores do Brasil” e sua aterrisagem em solo paulistano logo fez a marca a vender ainda mais veículos por aqui, tornando rapidamente o edifício da Rua Florêncio de Abreu pequeno para as aspirações da empresa no país.

O mesmo local nos anos 1950 quando ali funcionava uma importadora (Crédito: Divulgação)

Isso fez com que pouco tempo depois, em 1920, já totalmente formalizada no país a Ford transferisse suas operações para o bairro vizinho do Bom Retiro em instalações grandiosas localizadas na Rua Sólon. Lá permaneceria por décadas até mudar-se em 1953 para a Vila Prudente, área que aliás já foi demolida anos atrás para a construção do atual Mooca Plaza Shopping.

Voltando ao edifício da Rua Florêncio de Abreu, podemos notar que ele sofreu profundas transformações desde que passou a abrigar o popular Shopping 25 de Março.

Na verdade ele é apenas parte do total de edificações que abrigam este conhecido centro comercial. Paredes foram derrubadas e imóveis vizinhos unificados, sendo que hoje podemos dizer que ai na antiga Ford é, na verdade, o fundo do tal shopping.

Na parte exterior foram feitas algumas alterações bem visíveis, como as portas de entrada substituídas por outras mais modernas e na parte superior da fachada é possível notar que o telhado subiu, sendo construída uma parede entre o frontispício original e sua forma atual. A fachada, pelo menos, foi preservada e podemos observar os belos “Leões de São Marcos” que estão ladeando o antigo brasão há muito tempo apagado.

CURIOSIDADE:

Em 1924 a Ford do Brasil foi uma das grandes expositoras da Exposição de Automobilismo daquele ano, que ocorreu no Palácio das Indústrias o então grande centro de exposições da capital paulista.

A imagem abaixo divulgada pela Ford é um exemplo de imagem que não envelheceu bem, e mostra como o racismo sempre esteve presente, mesmo que indiretamente, em nossa sociedade.

Na foto vemos um homem branco de paletó e gravata conduzindo um trator Fordson representando o progresso, puxando um carro de bois com um homem negro em pé, vestido de maneira simples e segurando uma placa com os dizeres “a ironia do progresso”. Esse trator circulou assim mesmo várias vezes por São Paulo divulgando a exposição, entre o final de setembro e o início de outubro.

Ironicamente ou não, hoje a Ford deixa de produzir no Brasil.