A história dos cassinos em São Paulo

Muitos não sabem, mas o Brasil já foi um país com vários grandes cassinos em várias de suas principais cidades que apresentavam um clima de entretenimento e luxo de alto nível, tanto quanto os grandes cassinos americanos que foram os grandes precursores desta cultura tradicional que podemos acompanhar através de grandes obras de Hollywood em filmes e séries.

São Paulo era uma destas capitais, já que desde aquela época já era um dos centros comerciais mais importantes de todo o país e, por isso, possuía milhares de visitantes todos os meses. Mas, os cassinos e jogos de azar foram completamente proibidos em todo o território nacional em 1946 graças a um decreto de lei assinado pelo presidente em exercício.

Agora, todos podem jogar os jogos clássicos como o blackjack gratis através das plataformas de cassino online com maior praticidade. Mas, para celebrar a era de ouro de cassinos físicos no Brasil, em que São Paulo era um dos principais destinos dos fãs de cassinos tradicionais de todo o país, então separamos aqui neste artigo um pouco da história destes cassinos e veremos os três cassinos mais famosos em São Paulo.

Os três cassinos mais populares em São Paulo

A história dos cassinos no Brasil é marcada pelos grandes e populares no Rio de Janeiro, principalmente o que ficava permanentemente no Copacabana Palace, porém, muitos se esquecem que São Paulo também possuía grandes cassinos que trouxeram grandes personalidades do mundo inteiro para os seus jogos e apresentações artísticas.

Vamos ver então quais são os três mais populares cassinos em São Paulo naquela época logo abaixo:

O Cassino Cine em Bauru

Em primeiro lugar, temos o principal e mais popular cassino que se poderia encontrar na capital paulista naquela época. O Cassino Cine foi inaugurado pelo próprio presidente da época Getúlio Vargas, e também abrigava o teatro da cidade de Bauru, uma das principais cidades paulistas que sustenta este título até os dias de hoje. O cassino se destacou com folga e era o destino semanal da classe média alta paulista, oferecendo todos os jogos clássicos de cassino, uma arquitetura única, o seu museu e diversas apresentações de artistas.

O Cassino Paulista na antiga Rua de São João (atual Avenida São João)

No coração da capital, o Cassino Paulista era o ponto de diversão e luxo para os paulistas e diversos visitantes de outros estados. Foi inaugurado em 1901 e passou a funcionar durante 13 anos sendo um dos principais cassinos em operação em todo o país.

A principal vantagem do Cassino Paulista e o que atraia os seus visitantes eram as suas apresentações artísticas de diversos tipos que traziam desde cantores, atores e até mesmo artistas de circo para noites lotadas.

Aqui temos um cassino que era frequentado apenas pela alta sociedade paulista e de estados ali próximos, o Cassino Monte Serrat foi fundado em 1927 no alto de um morro em Santos, que é uma cidade rica em São Paulo. Sempre foi reconhecido como um dos pontos mais luxuosos de toda a São Paulo, sua clientela era prova disso e ainda oferecia total privacidade para todos os que o frequentavam.

Cassino Monte Serrat na cidade litorânea de Santos

Seu foco era o serviço de alto luxo e a total privacidade de seus frequentadores, além de oferecer mesas com todos os jogos clássicos de cassino, ao contrário dos outros da lista, o Monte Serrat ainda pode ser visitado.

Concluindo

Como vimos, São Paulo também foi uma cidade muito influente na cultura de cassinos físicos tradicionais no Brasil, e os seus cassinos também eram tão importantes quanto os cariocas.