A história do Parque D. Pedro II e sua triste transformação

Posso imaginar um desavisado turista visitando São Paulo que, curioso em conhecer os parques da cidade, entre num ônibus cujo destino seja o Parque D. Pedro II. Ao desembarcar no tal “parque” o turista ficaria realmente desorientado, afinal de contas, de parque só sobrou o nome…

É incrível como, com o passar do tempo, aquele que era um belo parque, retratado exaustivamente e mostrado como um orgulho da cidade foi se transformando em estacionamento de automóveis e finalmente num terminal de ônibus que foi se “sofisticando” a ponto de ser hoje um importante centro irradiador de diversas linhas de ônibus da cidade.

Na foto o Parque D. Pedro nos anos 1970 – Imenso terminal de linhas ônibus

A região era conhecida como a Várzea do Carmo e por estar periodicamente alagada pelas águas do tortuoso Rio Piratininga, que depois teve seu nome mudado para Rio Tamanduateí, não deixava de ser uma incômoda limitação para o crescimento da cidade para o leste. Já no início do século XIX “… um certo engenheiro Florêncio Moreira elaborou um projeto para sua retificação.”.

Lavadeira trabalhando na Várzea do Carmo em 1910 (Foto: Vincenzo Pastore)

Com as lavadeiras disputando um melhor lugar para lavar as roupas, o antigo mercado construído em 1867, a área passou pela primeira intervenção urbanística em 1872 por determinação do presidente da província, João Teodoro quando substituiu os terrenos “…paludosos e miasmáticos… por um dos passeios mais aprazíveis e saudáveis, a Ilha dos Amores….”. De fato, parte foi aterrada e ajardinada criando-se a tal “Ilha dos Amores”, primeira área de lazer do local onde seria o futuro parque. Jorge Americano também descreve que “… ajardina-se a Várzea do Carmo, com um lago artificial no Rio Tamanduateí, o qual vai depositando lôdo, até transformar o lago num capinzal…”.

Já no século XX, com a cidade, sob administração do prefeito Raymundo da Silva Duprat, em 15 de maio de 1911, o arquiteto francês Joseph-Antoine Bouvard (diretor honorário dos serviços de arquitetura e dos passeios de viação e plano de Paris) sugere a criação de dois grandes parques, um no Vale do Anhangabaú e outro na Várzea do Carmo. Havia inclusive a sugestão da criação de um loteamento no entorno para uma vez vendidos os lotes, a receita auferida patrocinasse a construção do parque.

O plano de Bouvard foi desenvolvido e executado por outro arquiteto francês, desta vez o franco-suíço Francisque Couchet. Em 1921 foram concluídas as obras de canalização do rio, organizadas suas adjacências e, em 1922, por ocasião do centenário da independência, o futuro parque foi denominado como “D. Pedro II”. Finalmente o parque foi concluído em 1925.

Bondes trafegando sobre ponte acima do Tamanduateí final da década de 1910.

O parque chegou a ser descrito como “…O parque central mais lindo é o Dom Pedro II, que separa da city os bairros industriais…”.

Vários monumentos ornavam o parque. Com as tristes transformações pelo que passou o parque, estes monumentos foram sendo espalhados pela cidade, que aliás tem esta característica de ter seus monumentos sempre “passeando” de um lado para outro.

Nas imediações ou dentro do parque ainda tínhamos um antigo seminário, depois hospício e finalmente transformado em quartel e que hoje encontra-se abandonado, o parque de diversões Shangai, o edifício Guarany (Rino Levi), os famosos edifícios “treme-treme” São Vito e Mercúrio (hoje demolidos), a estação D. Pedro II do Metrô, além do Palácio das Indústrias (cuja primeira pedra foi colocada em 1910 por iniciativa do Dr. Pádua Salles, então secretário da Agricultura).

Palácio das Indústrias e Parque D.Pedro II na segunda metade da década de 1920

Nas comemorações do IV Centenário de São Paulo, em 1954, um guia descrevia o parque como sendo um dos maiores da cidade com 450 mil metros quadrados com múltiplas espécies que são de uma beleza indescritível. “… Caprichosamente ornamentado e carinhosamente tratado, é este parque entrecortado de largas avenidas e passeios sinuosos, ligados entre si por artísticas pontes…”

O Parque D. Pedro II nos anos 1950 era um local encantador

A abertura da Avenida do Estado pode ser o marco do início do fim do parque com a consequente construção de viadutos em meados da década de 1960, a criação do terminal de ônibus em 1971 e a construção da estação Pedro II do Metrô. Tristemente as imediações e as invasões pelo próprio poder público foram destruindo o parque.

Ainda em 1962 o “Guia do Estado de São Paulo” elencava os “locais dignos de serem visitados” onde o Parque D. Pedro II é descrito como “… êste grande parque apresenta belas alamedas arborizadas, quiosques, recereio (sic) infantil, Assembléia Legislativa, etc. A ‘shy-line’ da Área Central, dalí é vista em toda a sua grandeza. O Rio Tamanduateí o atravessa, mais ou menos no sentido de Sul para Norte. É ponto onde se costumam instalar circos e parques de diversões. …”

Parque D. Pedro II e seus arredores no início da década de 1970, ainda um lugar atraente apesar das mudanças

Hoje o entorno é no mínimo desanimador de se ver. Restos de alimentos do mercado municipal espalhados pelas ruas, uma sujeira permanente, perigo de abordagens e assaltos, o degradado entorno da avenida do estado, os projetos que nunca se realizam e assim vai. A única luz nesta escuridão é o Museu Catavento que funciona no Palácio das Indústrias.

Mas há de existir uma solução para a ocupação racional daquele espaço que merece ser revitalizado para o bem da cidade.

